Abzocke bei Speiseeis: In Österreich bis zu 78 Prozent teurer als in Deutschland

20 Speiseeissorten im Supermarkt wurden untersucht. Der Vergleich von foodwatch Österreich zeigt, dass alle 20 analysierten Produkte in Österreich deutlich teurer sind als in Deutschland. Im Durchschnitt zahlen Konsument:innen hierzulande rund 50 Prozent mehr. Bei einzelnen Produkten liegt der Österreich-Aufschlag sogar bei bis zu 78 Prozent.

Besonders drastisch ist der Unterschied bei Magnum Mini: In Wien kostet die Packung mit sechs Stück 7,99 Euro, in München hingegen nur 4,49 Euro. Das entspricht einem Aufschlag von 78 Prozent. Auch bei Calippo zeigt sich ein massiver Preisunterschied von 70 Prozent, bei Viennetta beträgt der Aufschlag 67 Prozent. Insgesamt sind neun von 20 untersuchten Produkten in Österreich mehr als 50 Prozent teurer als in Deutschland. „Der Eis-Check zeigt einmal mehr: Konsument:innen in Österreich werden systematisch zur Kasse gebeten. Es geht hier nicht um ein paar Cent Unterschied, sondern um Preisaufschläge von bis zu 78 Prozent für dieselben Produkte, von denselben Konzernen“, kritisiert Miriam Maurer von foodwatch Österreich. „Dieser Österreich-Aufschlag ist das Ergebnis eines unfairen Systems. Damit muss endlich Schluss sein.“