Einkünfte der Bauern stiegen um 15 Prozent

Das hat für höhere Ausgaben bei den Landwirten gesorgt und die Bundesregierung dazu motiviert mehrere Hilfspakete für den Agrarbereich zu beschließen. Ohne diese zusätzlichen Unterstützungen wäre sich im Vorjahr kein Einkommenszuwachs ausgegangen.

Wobei sich die einzelnen Sparten in ihrer ökonomischen Performance deutlich unterscheiden. Das Ergebnis hängt von der jeweiligen Marktsituation ab. Bei Schäden durch Windbruch und Borkenkäfer fällt viel Schadholz an und der Holzpreis sinkt deutlich nach unten. Wenn hingegen die Bauwirtschaft mit einer guten Konjunktur rechnet und große Mengen Holz bestellt, verdienen die Forstwirte wieder mehr Geld. 2021 sind die Einkünfte in diesem Bereich gestiegen.

Der Preis für Schweinefleisch hängt von den Exportmöglichkeiten ab. Wenn Russland oder China die Importe aus der EU aus politischen Gründen oder wegen der Schweinepest einstellen, können die Züchter wegen der Dumpingpreise ihre Betriebe nicht mehr kostendeckend führen. Derzeit sinken die Einkommen der Zuchtbetriebe, nach einem Höchststand im Jahr 2020, wieder.