Einkaufssamstag-Bilanz: "Frequenz gut, Umsätze weniger"

Nach der ersten Handelswoche nach dem zweiten Lockdown zog der Handelsverband insgesamt eine durchwachsene Bilanz. „Gastronomie und Hotellerie fehlen dem Handel weiterhin sehr, insbesondere in den Wintertourismus-Regionen in Tirol, Vorarlberg und Salzburg, aber auch in der Bundeshauptstadt Wien“, so Will. Aber: "Wenn die nächsten Tage so weitergehen, dann wird eine leichte Beruhigung der kritischen Situation in der Handelsbranche eintreten."

Die Hoffnung auf den jährlichen „Christkindl-Endspurt“, also ein Anziehen der Verkäufe in den letzten Tagen vor Weihnachten, haben die Händler längst aufgegeben. Einerseits besorgten viele ihre Geschenke bereits im Internet und andererseits lässt die angespannte Corona-Situation einen Kaufrausch erst gar nicht aufkommen.