Einkauf im Internet: EU führt Widerruf per Mausklick ein

Wer im Internet einkauft, erledigt das mit wenigen Klicks. Den Kauf bzw. Vertrag rückgängig zu machen, gleicht oft einem Hindernislauf. In der EU ist damit nun Schluss: Seit gestern, Freitag, müssen Onlinehändler einen gut sichtbaren „Widerrufsbutton“ auf ihren Webseiten und in Apps bereitstellen. Das erklärte Ziel: Ein Online-Widerruf soll genauso schnell und unkompliziert möglich sein wie der Kauf selbst.

Die neue Regelung betrifft nahezu den gesamten Onlinehandel im B2C-Bereich, also Geschäfte zwischen Unternehmen und Privatpersonen. Ob Versandriese, Spezialshop, Streaming-Anbieter oder Online-Kurs-Plattform – wer Verträge im Netz anbietet, muss diese Funktion bereitstellen.