Eine Mega-Holding mit viel Power

Aufgewertet

Die Unternehmensbeteiligungen der Republik werden in die neue ÖBAG („Österreichische Beteiligungs AG“) übertragen. Derzeit sind dies Anteile am wichtigsten Energieversorger, dem Öl- und Gaskonzern OMV, der Telekom Austria, der Post und den Casinos Austria. Dazu kommen 51 Prozent des Verbund-Konzerns, Österreichs größtem Stromerzeuger, und die Bundesimmobilien BIG. Damit erhöht sich der Wert des Portfolios auf 20 Milliarden.

Insgesamt beschäftigen diese Unternehmen im In- und Ausland mehr als 102.000 Mitarbeiter. Im Vorjahr lieferte die Staatsholding an den Bund 240 Millionen Euro an Dividende ab. Die Steuern- und Abgaben aller Unternehmen summierten sich 2016 auf rund fünf Milliarden Euro.

Gremien

Der Vorstand der ÖBAG übernimmt den Aufsichtsratsvorsitz in den Unternehmen. Die ÖBAG-Aufsichtsräte selbst werden vom Finanzminister bestellt, ebenso das Beteiligungskomitee.