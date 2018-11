Ein turbulentes Aktienjahr: Gibt's noch eine Jahresendrally?

- Gewinne

Zudem seien die Unternehmensgewinne jüngst „einen Tick schwächer“ ausgefallen als im Vorquartal. 2019 werde der Konjunkturverlauf der USA den Zenit überschreiten. Die offene Frage ist aber: wann.

- Europas Zinstief

Da seien in Europa attraktivere Bewertungen zu finden. Bei Merito seien Aktien „leicht untergewichtet, aber weit entfernt von einem Ausstieg“. Anleihen sieht Habermayer in Europa wegen des dauerhaften Zinstiefs nicht als Alternative. In den USA sind attraktivere Renditen zu erwarten, hier kommt aber das Wechselkursrisiko dazu. Eine strategische Option sei Abwarten – das heißt, mehr Cash als üblich zu halten.