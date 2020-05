Ein Stück gutes Gewissen zu Schnitzel und Erdäpfeln

Frank Hensel

Hensel

Rewe

Hensel

Die industrielle Nahrungsmittelindustrie "stößt an ihre Grenzen", sagt selbst Rewe-ChefBild)anlässlich des Rewe-Stakeholderforums. "Wir haben große Herausforderungen an die Ethik." Von industrialisierten Ställen zurück in Richtung Bauernhofidylle zu kommen ist aber nicht einfach.: "setzt die Preismechanismen nicht außer Kraft." Bekommen die Tiere größere Ställe, kostet das Geld und treibt den Preis der Fleischpackung in die Höhe. Konsumenten greifen dann schnell zum billigeren Produkt der Konkurrenz.hat daher den Versuch, bei Hühnern kein Preiseinstiegssegment mehr anzubieten, nach eineinhalb Jahren wieder fallen gelassen, gestehtein.

Der Rewe-Chef will sich in politische Fragen "mehr einbringen und Themen besetzen". Er wiederholt seine Kritik an TTIP: "Wir können unsere hohen Qualitätsstandards nicht auf dem Altar des Freihandelsabkommens mit den USA opfern."