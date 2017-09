Ein Kampf gegen Widrigkeiten

Der Prothesenhersteller Otto Bock Healthcare Products hat in Österreich im Geschäftsjahr 2016 seinen Umsatz um knapp sechs Prozent auf 123,5 Millionen Euro gesteigert, der Gewinn lag bei 16,4 Millionen Euro. Bei Otto Bock Österreich tragen zwei Bereiche den Großteil zum Umsatz bei, mechatronische Kniegelenke und Füße sowie mechatronische Hände und Ellbogen. Der Bedarf an Beinprothesen ist zehnmal so groß wie an Arm- und Handprothesen.

Menschen, die Prothesen brauchen, sind immer seltener Verkehrs- oder Unfallopfer. Meist sind es Menschen mit angeborenen Defiziten oder verschiedenen Durchblutungsstörungen, wie Diabetes. Der Anteil an Kriegs- oder Terroropfern ist verschwindend. „Leider ist in den meisten Ländern, in denen Krieg herrscht, die Bevölkerung arm und hat keine Versorgung“, sagt Otto-Bock-Finanzchef Stefan Pollak.

Ein weiterer wachsender Bereich sind mechatronische Orthesen – im Gegensatz zu Prothesen ersetzen Orthesen nicht fehlende Gliedmaßen, sondern unterstützen vorhandene Gliedmaßen – etwa ein Neoprenkniestrumpf mit Verstärkung, der nach einem Kreuzbandriss eingesetzt wird. Sie übernehmen Funktionen von Muskeln und können stützen und steuern. Pollak sieht darin einen Zukunftsmarkt. Menschen, die heute noch im Rollstuhl sitzen oder mit Krücken gehen müssen, könnten sich damit beinahe normal bewegen. Mittelfristig will Otto Bock in eine aktive Knieprothetik einsteigen. Mit der Übernahme eines britischen Unternehmens hat man sich Know-how für eine Handprothese gekauft, die die fünf Finger einzeln bewegen kann.

Komplettsysteme

Die Preise für die Produkte können 50.000 Euro erreichen, so Pollak. Allerdings handle es sich oft nicht nur um eine Prothese, sondern eine Komplettversorgung bei einem Orthopädietechniker, der ein ganzes System zusammenstellt. Der Konzern biete auch einfachere Prothesen an, etwa für alte Menschen, die weniger Aktivität als Sicherheit und Stabilität brauchen. Für sie gibt es sogar Prothesen mit Stolperschutz.

Otto Bock zieht in Wien derzeit seine zwei Standorte zusammen, jener in der Kaiserstraße im 7. Bezirk wird derzeit in die Brehmstraße im 11. übersiedelt. Ein Ausbau des Standortes ist geplant, derzeit fehlt aber noch die Bewilligung des Konzerns. „Aber wir sind zuversichtlich“, sagt Pollak. Wien gilt als das mechatronische Forschungs- und Entwicklungszentrum des Konzerns. Auch wenn es seit kurzem derartige Aktivitäten in Deutschland und den USA ebenfalls gebe, werde sich an der Vorreiterstellung im Konzern nichts ändern, meint Pollak. Vielmehr werde man voneinander profitieren.

Für 2017 geht Pollak mit einem Umsatzwachstum von sechs bis sieben Prozent aus, der Gewinn werde ebenfalls steigen. Otto Bock beschäftigt in Österreich rund 600 Mitarbeiter und ist bei mechatronischen Kniegelenken und Hand- und Armprothesen mit über 50 Prozent Marktanteil Weltmarktführer. Der Konzern setzte 2016 1,12 Milliarden Euro um und beschäftigt 7800 Mitarbeiter.