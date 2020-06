Ein Blick auf die Stadt der Zukunft

In einer Smart City – der Stadt der Zukunft – gibt es (fast) keine Geheimnisse mehr. Computertechnik durchdringt den öffentlichen Raum. Während man selbst immer weniger darf – etwa Fotos auf Bahnhöfen schießen –, registrieren etwa Reklametafeln jede Bewegung der Passanten. Datenschützer zweifeln an der Sinnhaftigkeit der Dauerbeobachtung und kritisieren die Eingriffe in die Privatsphäre. Wiens Stadtplaner Thomas Madreiter wiederum übersetzt Smart City so: "pfiffige Stadt". Sie war jetzt Thema bei den Alpbacher Technologiegesprächen.

Am Shinagawa-Bahnhof in Tokio steht ein Symbol dieser neuen Hightech-Welt: ein Getränkeautomat mit Digitalkamera. Das riesige Display organisiert sein Angebot nach Tages- und Jahreszeit sowie nach aktueller Temperatur. An einem kalten Morgen präsentiert der Bildschirm heißen Kaffee, an einem heißen Sommertag eisgekühltes Soda Zitron. Mehr noch: Die Bild­analyse-Software der Maschine erkennt das Geschlecht und das ungefähre Alter. Im technologieverrückten Japan ist der Automat ein Renner. Nach einem halben Jahr Verhaltensbeobachtung stellte sich heraus, dass Männer Mitte 30 die häufigsten Kunden sind. Die meisten Säfte werden nachts verkauft. Sinnloser Informationsmüll? Nein, laut Hersteller verkauft der Automat doppelt so viele Getränke wie die "normalen".

Schön für das Unternehmen, aber was hat man von einer vorgefertigten Auswahl? Madreiter: "Ich finde es hilfreich, wenn ich nicht mit Erzeugnissen belästigt werde, die mich nicht interessieren. Ich will nur nicht haben, dass ich keine Informationen über andere Produkte mehr bekommen kann." Für den Stadtplaner überwiegen die Chancen der Smart City: "Die Stadt der Zukunft wird klare Privacy-Regeln haben. Ich werde mit dem System kommunizieren können und sagen, diese Art von Werbung will ich nicht haben. Smart Citys werden mündige Bürger erziehen."