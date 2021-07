Ein A4-Blatt mehr Platz im Stall: Erfolg oder Sauerei?

Laut der Tierschutzorganisation Vier Pfoten sei die Weiterentwicklung des Gütesiegels zwar begrüßenswert, aber nicht ausreichend. „Es handelt sich um eine Branchenvereinbarung. Was wir aber gerade in der Schweinehaltung seit Jahren fordern, sind klare gesetzliche Grundlagen.“ In Österreich werden übrigens geschätzte 40 Prozent aller Schweine unter den AMA-Standards gehalten.

Im Vorjahr wurden in Österreich laut AMA knapp 30.000 Tonnen Schweinefleisch (+1,7 Prozent gegenüber 2019) im Wert von knapp 250 Millionen Euro (+8,8 Prozent) vermarktet.