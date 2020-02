Eigentumswohnungen wurden 2019 wieder teurer

Wohnen in Salzburg ist in manchen Gegenden so teuer wie in Wien, in Salzburg Stadt wurden für einen Quadratmeter 5.430 Euro verlangt.

In Graz dagegen kostete eine Eigentumswohnung laut Inseraten im Schnitt 3.250 Euro. Generell hielten sich die Preisanstiege in der Steiermark in Grenzen, in den Bezirken Murtal und Voitsberg gab es starke Rückgänge.

Im teuren Tirol wurde es noch teurer, vor allem in Kufstein und Kitzbühel (+13,6 bzw. +12,6 Prozent). Kitzbühel war mit 7.920 Euro pro Quadratmeter weitaus am kostspieligsten, Innsbruck lag mit 5.520 Euro dahinter. In Innsbruck-Land und Kufstein waren ebenfalls bereits mehr als 4.000 Euro zu zahlen.

In Vorarlberg blieb Dornbirn mit 5.460 Euro pro Quadratmeter die teuerste Gegend des Bundeslandes. Auf Platz zwei lag Bregenz mit 4.040 Euro. In Bludenz und Feldkirch wurden Eigentumswohnungen etwas billiger.