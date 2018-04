Eigenes „Pickerl“ für sichere Medikamente

Rund 150 Millionen Arzneimittel-Packungen werden in Österreich pro Jahr ausgeliefert. Um sie sicherer gegen Fälschungen zu machen, müssen sie die Pharmahersteller jetzt mit völlig neuen Sicherheitsmerkmalen versehen. Jedes verschreibungspflichtige Medikament erhält neben der Seriennummer einen so genannten MatrixCode, der eine eindeutige Identifizierung ermöglicht. Zusätzlich werden die Packungen versiegelt, um sie vor missbräuchlicher Öffnung zu schützen. Frei verkäufliche Arzneimittel sind von der Neuregelung nicht betroffen.

Hintergrund für die Maßnahmen ist die EU-Fälschungsrichtlinie, die bis 9. Februar 2019 umgesetzt werden muss. Ab dann dürfen in der EU, und somit auch Österreich, nur noch diese speziell verpackten und codierten Arzneien in Umlauf gebracht werden. Für die heimischen Apotheken kommt einiges an Mehraufwand zu. Sie sind verpflichtet, die Echtheit jeder einzelnen Arzneimittel-Packung zu überprüfen, bevor sie sie an die Patienten abgeben – und müssen daher technisch nachrüsten. Konkret heißt das: Künftig wird an der Apothekenkasse jedes rezeptpflichtige Medikament über einen eigenen Scanner gezogen. Erst wenn eine grüne Lampe aufleuchtet, ist es als sicher verifiziert. „Der Umsetzungsprozess läuft gut, die ersten Apotheken sind in Pilotprojekten eingebunden“, berichtet Jan Oliver Huber, Generalsekretär der Pharmig. Ziel der Richtlinie sei es, die legale Lieferkette gegen Arzneimittelfälschungen abzusichern. An das Datenbanksystem in Österreich werden rund 2500 Apotheken und Großhändler angeschlossen.