Eigener Coach für Lehrlinge

Der seit 2008 rückläufige Trend am Lehrstellenmarkt setzte sich auch im Vorjahr fort. Grund ist sowohl die demografische Entwicklung als als auch der Rückgang an Lehrbetrieben. Trotz Konjunkturerholung waren mit Jahresende 2011 um knapp 2000 Lehrlinge weniger in Ausbildung als im Jahr zuvor. Von den insgesamt 128.078 Lehrlingen befanden sich 39.468 im ersten Lehrjahr, ein Minus von 0,7 Prozent.

Die Entwicklung verlief in den einzelnen Branchen unterschiedlich. Während vor allem in der Industrie und im Handel fleißig Nachwuchs eingestellt wurde, gab es im heimischen Tourismus einen deutlichen Rückgang von 5,6 Prozent. Im Bundesländer-Vergleich sanken die Lehrlingszahlen im Burgenland und in Tirol am stärksten, während sich Wien und Vorarlberg stabil entwickelten. In Wien waren allerdings 3500 Jugendliche in einer AMS-finanzierten überbetrieblichen Lehrstelle, österreichweit waren es 9488.