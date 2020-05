Eidgenossen auf Schnäppchenjagd

Ein prüfender Blick. Vorsichtig dreht Marc Potterat die Wassermelone zwischen seinen Fingern, riecht daran und unterzieht sie einem Drucktest. "Das ist die Richtige", meint der St. Gallener in breitem Schwyzerdütsch und packt die Frucht in seinen prall gefüllten Einkaufswagen. "Meine Frau liebt dieses Obst, aber bei uns ist es lange nicht so gut wie hier. Ich komme zwei Mal im Monat zum Shoppen in den Messepark nach Dornbirn. Seit der Franken so stark ist, umso lieber." Potterat gehört zu den 70 Prozent der Eidgenossen, die laut einer aktuellen Studie im Ausland einkaufen und den Vorarlberger Handel jubeln lassen. "Allein bei uns werden die Schweizer und Liechtensteiner heuer hochgerechnet für rund 60 Millionen einkaufen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung um etwa 15 Prozent. In manchen Geschäften registrieren wir jetzt schon ein Plus von 20 Prozent", bestätigt Wirtschaftskämmerer Michael Tagwerker die zunehmende Lust der Schweizer am Einkauf über der Grenze. Zu den Exportschlagern Uhren, Käse und Schokolade hat sich der Franken gesellt.