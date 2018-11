Ecuador: Bananenbauern protestieren gegen Aldi-Preissenkungsplan

Die Bananenbauern in Ecuador protestieren gegen eine von Aldi - das deutsche Unternehmen Aldi Süd firmiert in Österreich als Hofer - angekündigte Preissenkung ab dem kommenden Jahr. "Wir müssen eine gemeinsame Front aller Anbauländer in der Region bilden, um dieses unfaire Vorgehen von Aldi zu stoppen", sagte der Vorsitzende des ecuadorianischen Exportverbandes, Eduardo Ledesma.

Nur mehr sieben Euro pro Kiste