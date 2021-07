DHL Express baut Präsenz in Österreich aus

Linz statt Wien lautet die Devise bei DHL Express. Der Expressdienstleister der Deutschen Post will seinen bisher einzigen Logistik-Hub in Österreich erweitern. "Wir stoßen in Linz an unsere Kapazitätsgrenzen und planen im nächsten Jahr ein größeres Investment", kündigt Ralf Schweighöfer, Chef von DHL Express Austria, im KURIER-Gespräch an. Nähere Details wollte er noch nicht verraten.

Der Flughafen Linz dient DHL als zentrales Drehkreuz für Oberösterreich, Salzburg und die Steiermark. Express-Pakete für Ost-Österreich landen weiterhin am Flughafen Bratislava und werden von dort per Lkw weitertransportiert. Der Flughafen Wien war aus Kostengründen nie ein Thema für DHL und ist es nach wie vor nicht. "Wir sind mit unserem Standort am Flughafen Bratislava sehr zufrieden, da wird sich in den nächsten zwei bis drei Jahren nichts ändern", bestätigt Schweighöfer.

Die westlichen Bundesländer werden derzeit vom DHL-Hub München aus beliefert, Kärnten von Ljubljana aus. Um das steigende Paketaufkommen besser zu bewältigen, wurde kürzlich ein eigenes Service-Center in Klagenfurt errichtet. Die Investitionen beliefen sich auf 2,5 Millionen Euro.