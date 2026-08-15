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Frankreich

Massen-Streik beim Personal: Fluglinie streicht rund 100 Flüge

Rund die Hälfte der 900 in Frankreich stationierten Easyjet-Flugbegleiter ist an dem Streik beteiligt. Das trifft auch die Fluggäste.
15.08.2026, 10:21

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easyJet-Flugzeug am Rollfeld, daneben zwei Air-France-Leitwerke.

Wegen eines Streiks des Kabinenpersonals fallen an diesem Wochenende zahlreiche easyJet-Flüge in Frankreich aus. Französischen Medien zufolge wurden mehr als 100 Verbindungen gestrichen. Auf der easyJet-Website waren am Samstag zahlreiche Verbindungen nicht mehr buchbar. Die Beschäftigten protestieren vor allem gegen kurzfristige Änderungen ihrer Dienstpläne.

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Nach Angaben der Gewerkschaft SNPNC-FO, über die die französische Zeitung „Le Monde“ berichtet, haben sich mehr als die Hälfte der rund 900 Kabinenbeschäftigten von EasyJet in Frankreich an dem Streik beteiligt.

Die Beschäftigten beklagen, dass ihre Einsatzpläne immer wieder kurzfristig geändert würden. Laut der französischen Zeitung bietet EasyJet betroffenen Passagieren einen kostenlosen Wechsel auf einen anderen Flug an.

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EasyJet ist nach Air France die zweitgrößte Fluggesellschaft in Frankreich gemessen an den Passagierzahlen. Das Land gehört zu den wichtigsten Märkten der Airline auf dem europäischen Festland.

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