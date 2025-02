E-Autos bleiben in Österreich unbeliebt: Warum die Akzeptanz so gering ist

Das aktuell diskutierte Zurückfahren von öffentlichen Förderungen würde die Kaufbereitschaft für E-Autos wohl weiter dämpfen, so das Ergebnis einer aktuellen Studie des Beratungsunternehmens Deloitte.

Elektroautos sind in Österreich immer noch unbeliebt , nur wenige können sich aktuell vorstellen, künftig ein rein elektrobetriebenes Auto zu fahren. Als Gründe dafür werden vor allem geringe Reichweiten und hohe Anschaffungskosten angegeben.

"Laut Studie würden sich lediglich 7 Prozent der Befragten beim nächsten Autokauf für ein komplett batteriebetriebenes Fahrzeug entscheiden, nur 8 Prozent für einen Plug-In-Hybrid", erklärt Matthias Kunsch, Partner bei Deloitte Österreich. "Das sind erschreckend niedrige Zahlen, die die Mobilitätswende hierzulande gefährden."

Für die aktuelle Ausgabe der "Global Automotive Consumer Study" hat Deloitte 31.000 Menschen in 30 Ländern befragt, 1.000 davon in Österreich. Das Ergebnis: Der E-Auto-Markt tritt in Österreich - im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern - weiterhin auf der Stelle.