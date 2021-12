E-Auto-Kaufprämie für Private auch 2022 bei 5.000 Euro

Die Elektroauto-Förderung in Österreich wird kommendes Jahr fortgesetzt. Auch 2022 wird der Kauf eines E-Autos durch Privatpersonen von Klimaschutzministerium und Autoimporteuren mit gemeinsam 5.000 Euro gefördert. Auch für die Ladeinfrastruktur gibt es Geld: Wallboxen werden mit 600 Euro gefördert, Gemeinschaftsanlagen in Mehrparteienhäusern mit 1.800 Euro. Für betriebliche und öffentliche Schnellladestationen gibt es bis zu 30.000 Euro.

Die Autoimporteure begrüßten am Montag die Fortsetzung des E-Mobilitätsbonus. Für den endgültigen Durchbruch am Markt sei aber ein umfassendes Maßnahmenpaket nötig, dass Steuer-Anreize, Ankaufsförderung und möglicherweise auch Vorteile im Straßenverkehr beinhalte, so der Arbeitskreis der Automobilimporteure am Montag in einer Aussendung.

Insgesamt stellt das Klimaschutzministerium für 2022 eine Rekordsumme von 167,2 Mio. Euro für die Förderung der E-Mobilität in Österreich zur Verfügung. Rund die Hälfte davon wird über Mittel des Corona-Wiederaufbaufonds der EU-Kommission beigesteuert, so das Ministerium.