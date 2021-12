Dürfen's denn das? 150 Unternehmen rühren Werbetrommel für die Impfung

Rittersport: Quadratisch. Praktisch. Geimpft. Oder: Lidl, Impfen Lohnt sich. "Come Impf and Find Out." Richtig: Douglas. Oder: Impfen, what else?

Nur vier von 150 Beispielen einer bis dato beispiellosen Aktion von 150 Markenartiklern, die sich zu einer konzertierten Corona-Impf-Werbeaktion zusammen geschlossen haben. Im Internet ist die Aktion unter #ZusammenGegenCorona zu finden. Lob gibt es sogar vom neuen deutschen Kanzler Olaf Scholz. Doch die Aktion ist nicht ganz unumstritten, unter anderem wegen der Wahl des Medienpartners. Die deutsche Agentur Antoni arbeitet für die Kampagne mit der Bild-Zeitung zusammen.