Dubioser Streit um Bahas Goldschatz: Ex-Schulfreund in den Konkurs geschickt

Doch Ende Februar 2025 schickte Christian Baha den ehemaligen Schulfreund wegen eines Streits um einen Millionen schweren „Goldschatz“, den er zurückfordert, in den Konkurs. Was war passiert? Baha hatte in den 2000er-Jahren seinen Freunden und guten Bekannten immer wieder Gold im Millionenwert zur Verwahrung übergeben. So hat Baha zum Teil persönlich und zum Teil über einen Mitarbeiter 2.058 Philharmoniker-Goldmünzen im aktuellen Wert von 4,66 Millionen Euro an W. zur Verwahrung übergeben. Ohne jegliche schriftliche Dokumentation, wie ein Gericht feststellte.

Bei den Übergaben waren keine weiteren Personen anwesend und über die Verwahrung sollten die Betroffenen nicht einmal ihre Ehefrauen informieren.