Finanzaufsicht knöpft sich Superfund vor

Christian Baha hatte Superfund rund zehn Jahre lang nur für reiche Investoren geöffnet. Sie konnten in den ersten Jahren beachtliche Gewinne einstreifen. Hohe zweistellige Prozentsätze an Jahresgewinnen waren durchaus üblich.

2003 startete Baha den Vertrieb auch für Kleinanleger. Ansparmodelle in Superfund waren schon ab 100 Euro Einzahlung im Monat möglich. Seit damals aber blieben die hohen Gewinne aus. Heuer hat ein Großteil der Fonds sogar erhebliche Verluste zu verbuchen. Die Gelder legt Superfund laut eigenen Angaben mittels eines computergesteuerten Programms weltweit an: in Aktienindices, Währungen, Zinsen, Rohstoffe. Dabei setzt der Computer auf Trends, die er verfolgt. Zum Beispiel: Steigt der Goldpreis eine gewisse Zeit, wird in Gold-Börseprodukte investiert. Dreht sich der Trend nach unten, steigt Superfund ab zehn Prozent Verlust automatisch aus. Genaue Angabe darüber, wo investiert wird, gibt es aber nicht.