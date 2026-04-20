Dubioser Goldhändler hat Ärger mit Behörde

Der dubiose Liechtensteiner Goldhändler Trust Gold International (TGI AG) um den Österreicher Helmut Kaltenegger kommt nicht aus den negativen Schlagzeilen. Mit Stichtag 18. April hat die deutsche Finanzmarktaufsicht Bafin der TGI das öffentliche Angebot der Vermögensanlagen „Customer Basic 2 %“ und „Customer Basic 2 % + Treuerabatt“ untersagt. Die Untersagung gilt ab sofort, obwohl sie noch nicht rechtskräftig ist.

Der Vorwurf der Finanzaufsicht wiegt schwer: Die TGI AG soll die genannten Produkte öffentlich angeboten haben, ohne zuvor einen von der Bafin gebilligten Verkaufsprospekt zu veröffentlichen. Ein solcher Prospekt sei nach dem Vermögensanlagengesetz zwingende Voraussetzung für den Vertrieb entsprechender Anlagen in Deutschland und dient dem grundlegenden Schutz von Anlegerinnen und Anlegern.

Laut TGI-Homepage hat das Unternehmen rund 40.000 Kunden. Die TGI verspricht ihren Investoren märchenhafte Gewinne: Die Anleger kaufen bei ihr Gold zum Tageskurs, lassen es dort 36 Monate liegen und kassieren jedes Monat zwei Prozent Rabatt. Unterm Strich erhalten die Anleger 72 Prozent Rabatt und ihr Gold ausgehändigt.

Beim Angebot „Customer Basic 2 % + Treuerabatt“, das nicht kündbar ist, erhalten die Investoren 72 Prozent Rabatt plus 36 Prozent zusätzlichen Treuerabatt. Macht insgesamt 108 Prozent Rabatt auf das investierte Gold. Doch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es gibt auch ein Premium-Angebot. Bei dieser Variante erhält der Kunde sogar 4 Prozent Rabatt pro Monat, muss aber beim Goldkauf eine Premiumgebühr von 25 Prozent bezahlen. Bei einer Laufzeit von sechs Jahren erhält der Anleger sagenhafte 144 Prozent Rabatt.