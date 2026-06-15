Druckfehler: Billa warnt vor Verzehr von Nudelgericht

Der Lieferant Star Meal N.V. informiert über eine Produktwarnung für ein bei Billa verkauftes Fertiggericht. Betroffen ist die "Foodmaker Bowl Rigatoni Chicken Tomato".

Wie das Unternehmen mitteilt, kam es bei einzelnen Verpackungen zu einem Druckfehler beim Mindesthaltbarkeitsdatum. Statt des korrekten Datums "10.06.2026" wurde "0.06.2026" aufgedruckt. Der betroffene Warenbestand wurde bereits aus dem Verkauf genommen.