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Produktwarnung

Druckfehler: Billa warnt vor Verzehr von Nudelgericht

Fehlerhafte Kennzeichnung auf Nudelgericht: Produktwarnung bei Billa
15.06.2026, 14:14

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Große gelbe Buchstaben mit dem Schriftzug BILLA an einer Fassade aus senkrechten Holzlatten.

Der Lieferant Star Meal N.V. informiert über eine Produktwarnung für ein bei Billa verkauftes Fertiggericht. Betroffen ist die "Foodmaker Bowl Rigatoni Chicken Tomato".

Wie das Unternehmen mitteilt, kam es bei einzelnen Verpackungen zu einem Druckfehler beim Mindesthaltbarkeitsdatum. Statt des korrekten Datums "10.06.2026" wurde "0.06.2026" aufgedruckt. Der betroffene Warenbestand wurde bereits aus dem Verkauf genommen.

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Kundinnen und Kunden, die das Produkt noch zu Hause haben, werden gebeten, es nicht mehr zu konsumieren. Bereits gekaufte Packungen können in den Filialen retourniert werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Produktwarnung nicht automatisch bedeutet, dass ein Gesundheitsrisiko durch Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht wurde.

Billa Rückruf
Agenturen, bqu  | 

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