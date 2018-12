Drucker hält Bürohengste auf Trab

Mit den Stapeln an Studien, die zum Thema „Papierloses Büro“ geschrieben wurden, könnte man Bürotürme zumüllen. In der Realität hat sich das digitale Büro nicht so durchgesetzt. Der typische Bürohengst trabt weiterhin mindestens fünf Mal am Tag zum Drucker, will marketagent in einer Umfrage unter 1500 Österreichern herausgefunden haben. „Der Drucker ist das Laufband des Büros“, folgert Heidi Adelwöhrer, die die Studie in Auftrag gegeben hat. Als neue Chefin des Büromöbelmachers Neudoerfler hat sie ein besonderes Interesse an den Befindlichkeiten der Büromitarbeiter.