Druck in der deutschen Autoindustrie lässt nach - Preise sinken bereits

Mit einem Marktanteil von 81,5 Prozent waren Verbrenner in den ersten beiden Monaten die mit Abstand gefragtesten Modelle unter den 60 beliebtesten Neuwagen. Da sie im Schnitt deutlich billiger sind als die E-Konkurrenz, sank der durchschnittliche Neuwagenpreis im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2022 um gut 2.300 Euro auf 34.762 Euro.

Warnstreiks über Ostern

Wer in Deutschland rund um Ostern mit dem Auto in die Werkstatt will, muss auf Einschränkungen gefasst sein. Die Gewerkschaft IG Metall ruft die 400.000 Beschäftigten in Kfz-Werkstätten und Autohäusernab diesem Montag zu Warnstreiks auf. Sie verlangt in regional geführten Tarifverhandlungen um 8,5 Prozent mehr Geld sowie eine Inflationsausgleichsprämie für die Beschäftigten. Wann und wo genau es in den kommenden beiden Wochen zu Aktionen kommt, werde regional angekündigt.