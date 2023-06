Drohender Pilotenstreik bei Lufthansa: Angebot nicht ausreichend

Die Gewerkschaft Cockpit hält das neue Angebot der Lufthansa für Piloten der Kernmarke Lufthansa Airlines und der Frachttochter Cargo für nicht ausreichend. "Dieses Angebot geht auf wesentliche Kernforderungen nicht ein und bleibt in der Gesamtbetrachtung bei Weitem unter unseren Forderungen und Erwartungen", hieß es in einem Rundschreiben der Gewerkschaft, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte das Portal "Aero.de" am Dienstag darüber berichtet.

