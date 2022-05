55 Prozent aller Befragten zeigten sich unzufrieden mit dem staatlichen Pensionssystem. Daher sei die private Vorsorge für Frauen besonders wichtig, wurde erklärt. Aber nur vier von zehn Frauen fühlen sich über das Thema Pensionsvorsorge gut informiert. Derzeit hat knapp die Hälfte der Frauen in der befragten Altersgruppe eine zusätzliche Altersvorsorge abgeschlossen.

„Frauen setzen sich zu wenig mit dem Thema der privaten Vorsorge auseinander“, meint dazu Sonja Steßl, Vorständin der Wiener Städtischen. Der nach eigenen Angaben größte heimische Lebensversicherer setzt daher in diesem Jahr verstärkt auf Frauen als Kundinnen, unter dem Fokus „frausorgtvor“.

Frauen sind beim Veranlagen bekanntlich weniger risikofreudig als Männer. Sieben von zehn Befragten haben ein Sparbuch und wollen, berichtet Steßl, eine Garantie auf ihre einbezahlten Prämien. Also die klassische Variante der Lebensversicherung. Da liegt allerdings das Problem. „Garantien kosten Rendite, in Niedrigzins-Phasen empfiehlt es sich, etwas mehr ins Risiko zu gehen“, meint dazu Steßl, die vor allem bei jungen Kundinnen ein großes Interesse an nachhaltigen Veranlagungen ortet.