Douglas-Mitarbeiter berichten von ungeschminkter Wahrheit

Die Gewerkschaft fordert das Unternehmen auf, die Kündigungen zurückzunehmen und die Gründung eines Betriebsrates zu unterstützen. Die Motive für die aktuellen Kündigungen liegen demnach auf der Hand. Man habe "Unruhestifter" loswerden wollen. Mit dem Sparpaket, das der Gesamtkonzern bekannt gegeben hat, hätten die Kündigungen jedenfalls nichts zu tun, ist die Sabrina E. ,eine der betroffenen Mitarbeiterinnen, überzeugt. Douglas gab bekannt, dass der Konzern 70 der konzernweit 2400 Filialen schließen wird. "So weit ich weiß in Südeuropa, Österreich und Deutschland wären nicht betroffen gewesen", so Sabrina E.