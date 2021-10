Donald Trump sorgt für Kursfeuerwerk an der Wall Street

Die Absicht des früheren US-Präsidenten Donald Trump mit einem neuen Medien- und Internetunternehmen an die Börse zu gehen, sorgt für Unruhe an der Wall Street. Der Handel mit der Aktie eines von Trump genutzten Börsenvehikels an der Technologie-Börse Nasdaq wurde am Freitag kurzzeitig ausgesetzt. Zuvor hatte der Aktienkurs der Digital World Acquisition Corp, einer sogenannten Special Purpose Acquisition Company (SPAC), um mehr als 200 Prozent zugelegt.

Am Donnerstag war der Kurs sogar um 357 Prozent angestiegen. Trump hatte am Mittwoch die Gründung seiner Trump Media & Technology Group (TMTG) verkündet, die unter anderem eine Online-Plattform namens "Truth Social" an den Start bringen soll. Für den Gang an die Börse soll TMTG mit Digital World fusionieren. Als SPAC ist Digital World gewissermaßen eine leere Hülle, die bereits an der Börse gehandelt wird.