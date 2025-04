"Jede Woche neues Kraftwerk": Trumps Lügen über Deutschland

"Wind wehte nicht sehr stark"

Zu Beginn seiner Rede verwies Trump erneut auf Deutschland, wo angeblich überall neue Kohlekraftwerke in Betrieb genommen würden, obwohl dies seit Jahren nicht mehr geschehen ist.

Deutschland habe lange grüne Politik betrieben. "Sie sind so grün geworden, dass sie fast pleitegegangen sind", sagte Trump. "Deutschland war am Ende." Dann habe Deutschland auf Wind umgestellt. "Der Wind wehte nicht sehr stark." Und dann habe das Land alle möglichen anderen Dinge probiert, fuhr Trump fort, ohne dies zu belegen. Jetzt sei Deutschland wieder bei der Kohle, behauptete der Präsident. "Überall in Deutschland werden Kohlekraftwerke in Betrieb genommen." Und die USA hätten es bisher nicht getan.