Don Gil: Frisches Geld statt neuem Eigentümer

In den vergangenen eineinhalb Jahren hat die Wiener Modekette bereits Federn gelassen. So wurden fünf unprofitable Standorte - in Linz, Dornbirn, am Wiener Kohlmarkt und zwei in Graz - geschlossen. Rund 40 Mitarbeiter haben ihren Job verloren. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sieht Hahn das Unternehmen heute besser aufgestellt als noch vor ein paar Jahren und hofft, dass es mittelfristig von einem Käufer weitergeführt wird.



Als Interessent hat sich der Wiener Einzelhandels- und Immobilien-Unternehmer Jamal Al-Wazzan deklariert. Er hat 2008 die Modekette Schöps übernommen, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Don Gil hätte er weitergeführt, sagt er.



Don Gil beschäftigt aktuell 370 Mitarbeiter an 30 Standorten. Ein weiterer Filial- und Mitarbeiterabbau soll vorerst nicht geplant sein, versichert Hahn. Neben Österreich ist die Modekette zwei Mal in Prag vertreten und betreibt in der Schweiz 18 Shops unter dem Namen Bernie's. Gegründet wurde das Unternehmen 1971 vom Österreicher Peter Szlatinay, seit 2004 gehört es zur Mailänder Mariella-Burani-Gruppe.