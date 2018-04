D&G twittern gegen „abscheuliches“ Mailand

In bezahlten Zeitungsseiten versuchten sie, die Vorwürfe zu entkräften. Ihre Anwälte erklärten, dass Steuern für Einnahmen, die nie verbucht wurden, verlangt wurden. Sie warnten: „Nehmen Sie sich vor den Steuerbehörden in Acht, die dem Bürger jede Sicherheit nehmen und ihn fürchten lassen, dass sie früher oder später an seine Tür klopfen würden, auch ohne Grund.“

Während in Mailand ihre Boutiquen geschlossen blieben, flüchteten Dolce und Gabbana in ihre Luxusvilla nach Ligurien. Am Strand des Nobelorts Portofino versuchten sie, ihre Probleme ein Wochenende lang zu vergessen.