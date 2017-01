dm-Gründer Götz Werner: Mit Einkommen zur Welt kommen

„Vordenker“ Götz Werner hielt die Grundsatzrede und soll Ehrenmitglied werden: Donnerstagabend wurde in der Rudolf-Steiner-Schule in Wien-Liesing der Verein „Generation Grundeinkommen“ aus der Taufe gehoben. Vereinsobmann Helmo Pape, „geläuterter“ Derivatenhändler aus Wien, will mit der neuen Bewegung eine landesweite Diskussion in Gang bringen. Ansporn ist die Volksinitiative Schweiz, die im Vorjahr eine Volksabstimmung erwirkte. Diese ging zwar mit großer Mehrheit negativ aus, doch die Debatte darüber hat seither europaweit an Intensität gewonnen. Pape strebt ebenfalls ein Volksbegehren an und wirbt auf der Homepage um Unterstützungserklärungen.

Der Verein steht keiner Partei nahe, wird betont. Tatsächlich hat mit Ausnahme der KPÖ keine etablierte Partei ein bedingungsloses Grundeinkommen in ihrem Programm. Die NEOS setzen sich zwar für ein Bürgergeld ein, dieses sei von der „reinen Idee“ eines Menschenrechts aber weit entfernt, sagt Pape. Die neoliberale Idee des Grundeinkommens ist auch mehr eine Grundpauschale, die sämtliche Sozialtransfers (Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Mindestsicherung) fusioniert, um Kosten zu sparen.

Bei den Grünen, aber auch in der SPÖ, die sich stark für soziale Absicherung etwa durch eine Mindestsicherung oder -pension einsetzen, gibt es sowohl Befürworter als auch strikte Gegner eines Grundeinkommens. ÖVP und FPÖ lehnen ein arbeitsloses Grundeinkommen ab. Für sie ist der Sozialstaat ohnehin zu großzügig. Das Problem in der politischen Debatte: Viele tun sich schwer damit, sich bei dem komplexen Thema festzulegen.

WIFO-Chef Christoph Badelt brachte seine Skepsis kürzlich so zum Ausdruck: „Ein arbeitsfähiger Mensch sollte auch arbeiten, denn: "There is no free lunch.“