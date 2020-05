DM-Gründer: "Einkommenssteuern sind absurd"

Wer nichts hat, wird kriminell, sagen Sie gerne. Fühlten Sie sich durch die Krawalle in London in Ihrer Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen bestärkt?

Ich sehe sie als Menetekel, als Vorzeichen des Unheils, wie vor der Französischen Revolution. Die Probleme sind uns allen bekannt, je länger wir ihre Lösung hinausschieben, desto schlimmer werden die Folgen. Das ist immer so, ob im Wirtschafts- oder Eheleben.



Lernen wir denn von der Krise?

Es sieht derzeit nicht so aus. Wenn wir nicht von dieser lernen, dann eben von der nächsten. Die Finanzwirtschaft muss wieder an die Realwirtschaft gekoppelt werden und ihr dienen. Diese Aufgabe hat die Finanzwirtschaft aus den Augen verloren.



Geht es nach Ihren Vorstellungen, sollten alle Einkommenssteuern gestrichen werden. In Zeiten der Schuldenkrise wohl eine Utopie, oder?

Im Gegenteil, meine Erkenntnisse liefern Lösungen. Wir brauchen ein Steuersystem, das unseren realen Einkommensverhältnissen gerecht wird. Unser System stammt aus einer Zeit, in der wir alle Selbstversorger waren. Heute haben wir eine weltweite Arbeitsteilung. Eine Steuer, die sich nicht am Konsum orientiert, also sich nicht an dem misst, was Sie von anderen in Anspruch nehmen, ist aus heutiger Sicht parasitär. Denn wer arbeitet, leistet für andere - diese Leistung dürfen wir nicht mit Steuern belasten.