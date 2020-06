Dissident: China stellt Ausreise in Aussicht

Darf er ausreisen oder nicht? Diese Frage beherrschte am Freitag den Disput zwischen China und den USA um den blinden Dissidenten Chen Guangcheng. Am Abend (Ortszeit) standen die Zeichen auf Entspannung: Die Sprecherin des US-Außenministeriums gab bekannt, dass eine US-Universität Chen einen Studienplatz angeboten habe. "Die chinesische Regierung hat angedeutet, dass sie die dafür nötigen Reisedokumente ausstellen wird", so Victoria Nuland. Die USA würden dem 40-Jährigen und seiner Familie danach rasch Visa erteilen.

Zuvor hatte das chinesische Außenministerium mitgeteilt: "Wenn er im Ausland studieren will, kann er wie jeder andere die betreffenden Verfahren durchlaufen." Hintergrund dürften Chens zahllose Hilfsappelle gewesen sein. In der Nacht zum Freitag hatte Chen, der nach der Flucht aus seinem Hausarrest Ende April vorübergehend in der US-Botschaft in Peking untergekommen war und nun im Spital ist, mit dem US-Kongress telefoniert. In einer Liveschaltung erklärte er, in die USA reisen zu wollen. Zu Mittag richtete Chen dann Appelle an die Öffentlichkeit. "Ich bin in großer Gefahr", sagte er in Telefoninterviews und flehte: "Bitte verbreiten Sie die Nachricht über meine Lage! Bitte!"

Ursprünglich hatte Chen China nicht verlassen wollen. Nach Drohungen gegen seine Familie änderte er seine Meinung, Asyl wolle er aber nicht.