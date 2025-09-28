Disney-Konzern: Woher die Maus den Käse holt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Es war eine Rückkehr mit Würde, die durchaus berührende Momente hatte. Am Dienstag ging der US-Talkmaster Jimmy Kimmel mit seiner Late Night Show nach sechs Tagen Zwangspause auf dem zum Disney-Konzern gehörenden Sender ABC wieder auf Sendung. 6,2 Millionen Menschen sahen zu, mehr als viermal so viele wie sonst.

Für den 1923 gegründeten US-Platzhirschen im Unterhaltungsgeschäft war die Aufregung um den Talkmaster ein Balanceakt.

Das auf Neutralität und Familienfreundlichkeit bedachte Unternehmen sah sich sowohl vor als auch nach der Suspendierung der Late Night Show mit Boykottaufrufen konfrontiert. Weil Kimmel sich nach dem Mord am rechten Demagogen Charly Kirk über die Reaktion der MAGA-Republikaner lustig machte, trudelten erboste Mails und Drohungen bei dem Disney-Sender ein. Nachdem auch Brendan Carr, der Chef der US-Kommunikationsbehörde FCC, mit Konsequenzen drohte, zog man die Reißleine. Die Absetzung der Sendung befeuerte eine Debatte über Meinungs- und Pressefreiheit, die durch US-Präsident Donald Trump zunehmend in Gefahr gerät. In Online-Netzwerken wurde zur Kündigung von Disney-Abos aufgerufen. Hunderte Filmschaffende protestierten gegen die Suspendierung. Konzernchef Bob Iger, dem vor fünf Jahren Ambitionen auf eine Präsidentschaftskandidatur bei den Demokraten nachgesagt wurden, sah sich auch mit Kritik des Disney-Urgesteins Michael Eisner konfrontiert. Eisner, der den Konzern von 1984 bis 2005 leitete, vermisste in der Debatte „Führungsstärke“. Mit der Wiederaufnahme der Show sollte den Kritikern Wind aus den Segeln genommen werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / ALLISON DINNER Disney-Chef Bob Iger.

Finanziell verkraftbar Finanziell dürfte sich der Schaden in Grenzen halten. Zwar verloren die Disney-Aktien nach der Suspendierung Kimmels rund drei Milliarden Dollar an Wert. Nach der Rückkehr des Talkmasters erholten sie sich wieder. Die Schrammen, hofft man, werden bald verschwunden sein. Für den Konzern läuft es derzeit eigentlich ganz gut. Wie andere Unternehmen aus dem Bereich hat auch Disney mit einem Strukturwandel zu kämpfen. Das traditionelle Mediengeschäft bröckelt, neue Geschäftsfelder, wie das Streaming, müssen erschlossen werden. Der vor drei Jahren nach einem zweijährigen Intermezzo an die Konzernspitze zurückgekehrte langjährige Vorstandsvorsitzende Iger brachte Disney dabei wieder auf Kurs. Neben einem Sparprogramm, dem 7.000 Stellen zum Opfer fielen, nahm sich der heute 74-Jährige dem chronisch defizitären Streaming-Geschäft an.

Zahlen 91,4Mrd. US-Dollar setzte der Disney-Konzern im Geschäftsjahr 2024 um. Drei Prozent mehr als im Jahr davor. Von den Umsätzen dominierte das Film, Streaming und TV-Geschäft vor den Vergnügungsparks. Den Großteil davon wurde in den USA erwirtschaftet. 7,6Mrd. US-Dollar betrug im vergangenen Jahr der Gewinn vor Steuern. Am meisten Geld verdiente Disney mit seinen Vergnügungsparks, Kreuzfahrten und Merchandising-Artikeln. 2024 brachten auch die Filme „Inside Out 2“ und „Deadpool & Wolverine“ viel Geld. Auch das Streaming-Geschäft drehte ins Plus. Insgesamt zählte man mit den Diensten Disney+ und Hulu mehr als 170 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. 233Tausend Mitarbeiter zählte die Walt Disney Company Ende vergangenen Jahres weltweit.

Erfolge im Streaming Zwar liegt Disney, das spät zur Party kam, deutlich hinter den Konkurrenten Netflix und Amazon Prime Video zurück. Seit Mitte vergangenen Jahres verdient der Konzern mit seinen Streamingdiensten Disney+ und Hulu aber Geld, im zweiten Quartal waren es immerhin mehr als 300 Millionen US-Dollar. Zu den schwarzen Zahlen beigetragen haben auch werbegestützte Abo-Varianten und Kombiangebote. Zuletzt kam auch der auf Sport fokussierte Dienst ESPN+ dazu. Mit dem Zugpferd Live-Sport habe das Streaming heuer erstmals auch das Kabelfernsehgeschäft überholt, sagt die Börsenexpertin und Vizepräsidentin der Österreich-Amerikanischen Gesellschaft, Monika Rosen. Während das klassische Disney auf Familien und Kinder abziele, trage das auf Männer fokussierte Sportgeschäft dazu bei, andere Zielgruppen anzusprechen. Zuletzt wurde auch die Übernahme von Medienangeboten der US-Football-Liga NFL angekündigt. Eine Entscheidung der Regulierungsbehörden zu dem milliardenschweren Geschäft steht noch aus. Die Kontroverse um die Kimmel-Show könnte sie durchaus beeinflussen, heißt es.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Tingshu Wang Die Vergnügungsparks bescheren Disney die meisten Gewinne.