Diskussionsrunde live: Transatlantischer Brückenbau

Europa hat "viele gute Anfänge" hinter sich, aber das Ziel, auf Augenhöhe mit den USA zu kommen, ist noch lange nicht erreicht. Die aktuell schwierige geopolitische Lage würde engere transatlantische Beziehungen auf allen Ebenen verlangen. Der Ausgang der Wahlen in der EU und den USA kann die Rahmenbedingungen entscheidend beeinflussen. Wie sehen die Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort aus? Wie kann sich Österreich in dieser Lage behaupten, was sind die Chancen, was die Herausforderungen?

Darüber diskutiert unser hochkarätig besetztes Podium:

Victoria Reggie Kennedy, US-Botschafterin in Österreich

Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich und Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz

Harald Leitenmüller, CTO Microsoft Österreich

Christian Horak, Partner Ernst & Young und ÖAG-Vizepräsident

Martin Weiss, Präsident des Salzburg Global Seminars und ehem. Botschafter Österreichs in den USA

Durch den Abend führt Hannelore Veit, langjährige Leiterin des ORF-Büros in Washington DC.

Den Abend bereichern wird die Künstlerin Lola Lindenbaum, die Arbeiten mit US-Konnex präsentiert.