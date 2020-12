Diskonter Action auf Expansionskurs in Österreich

Die Corona-Krise scheint Action in die Hände zu spielen. „Die Menschen werden kostenbewusster, über alle Einkommensklassen hinweg“, meint der gebürtige Bulgare Tchakarov. Was nicht heißt, dass sich Konsumenten nicht trotzdem zu Impulskäufen hinreißen lassen, die bei Action einen großen Teil des Geschäfts ausmachen. Von Deko-Artikeln bis Glühlampen, die besonders günstig erscheinen.

Dass die Menschen derzeit mehr Zeit daheim verbringen, spiegelt sich auch in den Produkten wieder, die sie einkaufen: „Wir haben heuer sieben Mal so viele Gartensolarlampen und doppelt so viele Sportgeräte wie Kettle Balls verkauft als im Vorjahr.“

Wer sich fragt, wo das Zentrallager ist, von dem aus die österreichischen Standorte beliefert werden, muss über die Grenzen blicken. In Österreich gibt es überhaupt kein Lager, die Lieferungen kommen aus Deutschland und Polen. Das soll sich demnächst ändern, mit der Eröffnung eines neuen Zentrallagers in Bratislava.