Dirndln sollen New Yorker anlocken

Bei 30 Grad im Schatten im rot-weiß-roten Outfit mit Skistöcken und Skibrillen an den angesagtesten Stränden Polens oder im Dirndl zum Picknick in den Central Park in New York: Das Ziel ist dasselbe – nämlich auffallen um jeden Preis. Die Österreich Werbung (ÖW) geht auch ungewöhnliche Wege, um auf das Urlaubsland Österreich aufmerksam zu machen.

So machen diesen Sommer 40 sogenannte Dirndl-Botschafterinnen in New York Stimmung für einen Urlaub in Österreich – ob beim Spaziergang in Manhattan oder bei einem Tanzabend vor dem Lincoln Center: "Das Dirndl verbindet in New York jeder sofort mit Österreich, weil es aus dem Film Sound of Music bekannt ist. Es steht für eine Kombination von Brauchtum und modernem Design, aber auch für Lebensfreude und Gastfreundschaft", meint Petra Stolba, Chefin der ÖW. Und es soll die Leute jetzt auch auf die Möglichkeit aufmerksam machen, den nächsten Urlaub in Österreich zu verbringen.

Mit einem Budget von rund 50 Millionen Euro soll die ÖW Gäste aus aller Welt nach Österreich locken. Mit schönen Bildern von Bergen und Seen ist es längst nicht mehr getan.