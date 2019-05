Dinner-Cancelling für Beamte bringt Tourismus magere Zeiten

Auch wenn sich bei den Kongresszahlen in den vergangenen Jahren nicht viel verändert hat, gab es gravierende Einschnitte hinter den Kulissen. Etwa bei den Compliance-Vorschriften. Die Pharma-Industrie hat sich in der Folge zu einer freiwilligen Selbstverpflichtung durchgerungen und macht öffentlich, wenn sie Ärzten Bar- oder Sachleistungen im Wert von mehr als fünf Euro zukommen lässt. Die Auswirkungen waren minimal, die Ärzte werden weiterhin von der Industrie zu Fachkongressen eingeladen, weiß Mutschlechner. „Das ist auch notwendig. Wer sonst soll die Fortbildung bezahlen? Der Staat sicher nicht und dem Patienten ist letztlich wichtig, dass der Arzt am letzten Stand ist.“ Gerätehersteller seien in der Zwischenzeit dazu übergegangen, wissenschaftliche Verbände zu sponsern, die dann wiederum etwa Zahnärzte zu Kongressen einladen. „Die Zeiten, in denen Begleitpersonen mitgekommen sind und es große Rahmenprogramme gab, sind definitiv vorbei“, berichtet Mutschlechner.

Petra Stolba, Chefin der Österreich Werbung (ÖW), betont die Bedeutung der Tagungswirtschaft: „Sie tragen 2,3 Prozent zu den Gästenächtigungen bei.“ Der Großteil davon entfällt auf Wien, auf den Rängen folgen Salzburg und Niederösterreich.