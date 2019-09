Smart Farming: Ferngesteuert bei der Feldarbeit

Das führt zu einer maximalen Abweichung von 2,5 Zentimetern. Diese geringe Toleranz macht in der Landwirtschaft durchaus Sinn. Bei der Aussaat etwa wird so verhindert, dass Saatgut verschwendet wird. Ein eigener Elektromotor sorgt dafür, dass die Samen auch in der Richtung der Furche mit „extrem hoher Genauigkeit“, aufgebracht werden, weiß Andreas Gruber, Geschäftsführer des Lagerhaus Technikcenters. Das Lagerhaus hat schon vor vielen Jahren den Vertrieb non John Deere in Österreich übernommen.

Durch die sehr gute Genauigkeit können die Bauern nicht nur Saatgut einsparen. Auch beim Aufbringen von Dünger lässt sich mit der Technologie Geld sparen. Dazu kommt, dass unnötige Wege mit dem Traktor vermieden werden, was zu einem geringeren Dieselverbrauch führt.

Diese Technologie ist nicht neu. Den ersten selbstgesteuerten Traktor hat das Landgut Allacher bereits vor sechs Jahren gekauft. Die ersten Selbstfahrer wurden in Europa nach der Jahrtausendwende ausgeliefert, weiß Michael Mantler, Produktionsmanager von John Deere. Das US-Unternehmen ist der größte Landmaschinenhersteller der Welt. Deere & Company erzielt mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 30 Milliarden US-Dollar (27 Milliarden Euro).

Der Traktor des Landguts Allinger kommt nicht direkt aus den USA. Er wurde in einer John Deere Fabrik in Deutschland hergestellt.