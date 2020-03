Digitalisierung der E-Wirtschaft: Datenstrom im Wasserkraftwerk

„In Rabenstein testen wir alles, was an Automation und Hightech im Kraftwerk sinnvoll ist“, sagt Achim Kaspar, der im Verbund-Vorstand für Erzeugung und Digitalisierung zuständig ist. „Alle Maschinen in Rabenstein sind mit Sensor-Ohren ausgestattet“, sagt Jakob Ploder, im Verbund für das Kraftwerk Rabenstein zuständig.

Sie nehmen jede noch so minimale Veränderung wahr und melden diese an die Kontrollstelle. Hinter dem Generator etwa nimmt ein Mikrofon jedes Geräusch auf: Das Wasser, das die Hülle, in der der Generator steckt, umströmt, liefert Töne. Treiben Äste oder andere Verunreinigungen darin, steigt der Geräuschpegel.

„Irgendwann wird das so arg, dass die Leistung des Kraftwerks, also die Stromerzeugung, sinkt“, beschreibt Ploder den Sinn des digitalen Hörorgans. Menschen könnten viele dieser kleinen Geräuschveränderungen gar nicht wahrnehmen. „Wir starten bei der Meldung erhöhter Geräusche rund um den Generator sofort ein Spülprogramm “, betont Ploder.