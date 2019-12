Bei Wienerberger schupfen Roboter die Ziegel

Nicht nur bei Ziegeln und Oberflächen wie Fassaden, auch am Dach werden moderne Technologien eingesetzt, sagt Scheuch. Durch ein Satellitenfoto können Dachdecker die energetische Effizienz messen und veranschaulichen, wie das neue Dach aussehen wird. „Dadurch werden die Prozesse für die Kunden und die verarbeitende Industrie, also Dachdecker, Maurer oder Projektenwickler, einfacher“, sagt Scheuch.

Durch Digitalisierung könnte am Bau vieles schneller gehen. Auch wenn heute noch viele Möglichkeiten ungenutzt bleiben, soll in den kommenden fünf Jahren viel professioneller ans Werk gegangen werden – in den Abläufen, in der Vorfertigung und in der Planung, glaubt der Wienerberger-Chef. In Europa werde zum Beispiel ein Haus derzeit im Durchschnitt 2,5-mal geplant bevor es gebaut werde. „Da haben Sie in der Bauphase dann noch einige Umplanungen, die viel kosten“, sagt Scheuch. Daher sei eine optimale Planung entscheidend.

Virtuelles Haus

Am besten geht das derzeit mit virtuellen Werkzeugen, etwa einer Virtual-Reality-Brille, mit der der Kunde oder Projektentwickler sich das Haus nicht nur vorstellen kann, sondern durch die virtuellen Räume spazieren und sich alles ansehen kann. Er kann entscheiden, wie er das Haus gestaltet haben will, bis hin zu Details, wo zum Beispiel die elektrischen Anschlüsse sein sollen.