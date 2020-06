Digitale Waren: EU bremst den Steuerwettbewerb

Fast unbemerkt treten am 1. Jänner neue Umsatzsteuerregeln in Kraft, die erstmals den ungleichen Steuerwettbewerb innerhalb der Europäischen Union ( EU) eindämmen könnten. Betroffen sind alle digitalen Produkte und Dienstleistungen, die an Privatpersonen verkauft werden. Darunter fallen vor allem der Download von Apps, Filmen, Musik, Spielen, Büchern oder Software-Programmen. Ein mittlerweile riesiger Wirtschaftszweig.

Diese via Internet erbrachten Leistungen dürfen nicht mehr wie bisher mit dem Mehrwertsteuersatz des Herkunftslandes verrechnet werden, sondern wie jetzt schon im Versandhandel mit jenem des Empfängerlandes. Das heißt, ein eCommerce-Unternehmen muss die Mehrwertsteuer dort abführen, wo der Kunde ansässig ist. Lädt sich beispielsweise eine Privatperson in Österreich ein eBook oder einen Film von einer Firma in Luxemburg herunter, unterliegt das Geschäft der österreichischen Mehrwertsteuer (20 Prozent) und nicht wie bisher der luxemburgischen (15 Prozent). Dadurch soll es laut EU zu einer gerechten Steueraufteilung kommen und Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten sollen beseitigt werden.

Luxemburg hat traditionell niedrige Steuersätze. Der reguläre Mehrwertsteuersatz beträgt 15 Prozent, EU-Durchschnitt sind 20,58, in Schweden und Kroatien sind es 25 Prozent, in Ungarn 27 Prozent. Die großzügige Steuerpolitik ist der Grund, dass Internetriesen wie Amazon oder Apple schon lange große Teile ihres EU-Geschäfts über Luxemburg abwickeln. Experten rechnen daher, dass allein Luxemburg durch die Neuregelungen einen Steuerausfall von jährlich 700 Millionen Euro haben dürfte - zugunsten anderer Staaten.