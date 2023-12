Digitale Baustelle: Vorarlberger Start-up ist Innovationsweltmeister

Das Vorarlberger Start-up Sodex arbeitet an Lösungen zur Digitalisierung der Baubranche. Vergangene Woche wurde das junge Unternehmen dafür bei der Fachmesse BIM World in München mit dem Smart Construction Innovation World Cup ausgezeichnet. Das junge Unternehmen aus Tschagguns kann sich also Innovationsweltmeister nennen.

Echtzeit-Vermessungen

Den Preis heimste das Start-up für eine Lösung ein, die Echtzeit-Vermessungen auf Baustellen ermöglicht. Dazu werden Laser- und Kamerasensoren an Baumaschinen angebracht, die das Gelände vermessen und automatisch ein 3D-Modell erstellen. Die Daten fließen in die Dokumentation des Baufortschritts und die Abrechnung ein und werden auch auf einem Tablet in der Baumaschine ausgegeben. Zur Anwendung kommt die Technologie unter anderem im Straßen-, Tief- und Leitungsbau.

