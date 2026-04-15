Diesel und Kerosin: Hattmannsdorfer rechnet mit Lieferengpass im Mai

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Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) rechnet wegen des Iran-Kriegs mit einem Lieferengpass bei Treibstoffen im Mai, will aber die Versorgungssicherheit notfalls mit staatlichen Reserven sicherstellen. „Die Verwerfungen in den letzten Wochen werden zeitverzögert auch in Europa ankommen“, sagte Hattmannsdorfer am Mittwoch in Neu-Delhi. Konkret würden in Europa wegen geringerer Lieferungen 5 Prozent des Diesels und 15 Prozent Kerosin fehlen, sagte er. Dies habe eine „Auswirkung auf den Preis“, so Hattmannsdorfer. Zugleich fügte er hinzu, dass 90 Prozent des am Flughafen Wien-Schwechat verbrauchten Flugbenzins in der nahe gelegenen Raffinerie hergestellt werde. „Das Hauptproblem ist, wenn ein Flieger woanders hinfliegt“, sagte der Wirtschaftsminister. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) fügte befragt zu den Auswirkungen der Kerosinknappheit hinzu, dass dies wohl zu höheren Flugticketpreisen führen werde.

„Vorbereitet für den Ernstfall“ „Wir sind vorbereitet für den Ernstfall“, betonte Hattmannsdorfer, der die Versorgungssicherheit beim Treibstoff als „oberstes Ziel“ bezeichnete. Von den bereits freigegebenen Reserven habe bisher nichts abgerufen werden müssen, sagte er. Hattmannsdorfer und Stocker setzen nun auf „Bewusstseinsbildung“ und auch eine Änderung des Nachfrageverhaltens. „Jeder sollte überlegen, wo kann er Energie sparen“, sagte Hattmannsdorfer. Weitere Maßnahmen möglich Sollte es zu einer Mangellage kommen, werde man weitere Maßnahmen beraten. Die Pflichtnotstandsreserve könne nur an österreichische Abnehmer gehen, betonte er auf die Frage, ob auch eine Beschränkung der Abgabe von Sprit an Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen möglich sei. Stocker äußerte sich diesbezüglich skeptisch, weil vieles, was durch Österreich transportiert werde, auch wieder ins Land zurückkomme - und damit auch etwaige höhere Preise. „Das sind Rezepte, die nie funktionieren“, wandte er sich gegen eine Diskriminierung von Tanktouristen.