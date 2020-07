Wie man mit Geld umzugehen lernt

Als Dienstleister für Finanzbildung entwickelt Three Coins neue Methoden und Werkzeuge, die den nachhaltigen Umgang mit Geld trainieren. Dabei setzt Norden vor allem auf niederschwellige Angebote wie Spiele. Mit dem Handy-Game "Cure Runner" wird das Thema anhand einer Geschichte abenteuerlich aufbereitet. "Jugendliche erreicht man am besten in ihrer eigenen Medienwelt und in ihrer Sprache. Im Alter von 21 Jahren haben durchschnittliche Jugendliche bereits ca. 10.000 Stunden spielend vor einem Bildschirm verbracht", weiß Norden.

Das mittlerweile recht populäre Spiel ist nur eine Art Türöffner, eingebettet in ein größeres Lernkonzept, mit dem Three Coins das Interesse von Jugendlichen am Thema wecken will. Schon wird eine weitere Handy-App namens "Vogel-Strauss-App" entwickelt, die spielerisch zum richtigen Geldumgang anregen soll.

Three Coins entwickelt gemeinsam mit Schuldnerberatungen Finanzbildungs-Pakete und bildet Multiplikatoren aus, etwa Mitarbeiter von Jugendzentren, Schulen oder Finanz-Dienstleistern. "Für Banken ist Finanzbildung meist nur ein CSR-Thema, dabei sollte es eigentlich ihr Kernthema sein", fordert Norden. Zwischen der CSR und den Werbesprüchen bei Krediten gebe es große Diskrepanzen. Dabei könnten soziale Aufgaben auch einen Kundenmehrwert bieten.