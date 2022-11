Glyphosat-Zulassung soll um maximal ein Jahr verlängert werden

Die Agentur für Lebensmittelsicherheit (AGES) untersucht Obst, Gemüse, Gebäck sowie tierische Lebensmittel regelmäßig auf Pestizide. 0,3 Prozent der Proben waren für den menschlichen Verzehr ungeeignet. 0,1 Prozent sind gesundheitsschädlich. Betroffen ist oft Reis, der aus Nicht-EU-Staaten importiert wird.

In der EU entstehen Glyphosat-Rückstände durch Sikkation (Austrocknung). Es geht dabei um eine Beschleunigung der Abreife von Pflanzen und die Beseitigung von Unkräutern. Diese Methode wird in Österreich nicht angewendet, allerdings sehr wohl in Ländern wie Polen oder Litauen.

Während sich die etablierte Wissenschaft darüber einig ist, wonach Grenzwerte bestimmen, ob eine chemische Substanz gefährlich ist, versuchen Umweltorganisationen dieses Prinzip auszuhebeln. Es werden Untersuchungen veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass etwas gefunden wurde. Dass die Mengen oft deutlich unter den Grenzwerten liegen, ist bei der Präsentation der Test-Ergebnisse kaum ein Thema.