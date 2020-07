Die Wahrheit hinter den Tourismus-Zahlen

Im Tourismus gehört gute Laune quasi zum Geschäft – egal, ob beim Wanderführer, Hotelier, Strandbadbetreiber oder Hüttenwirt. Auch wenn die Branchenzahlen veröffentlicht werden, wird gerne über ein Plus an Gästenächtigungen und Ankünften gejubelt. Bei einem genaueren Blick auf die Zahlen ist aber gar nicht so viel Freude angebracht, warnt Egon Smeral, Tourismusexperte von Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO).

Österreichs Urlaubsgäste haben im Zeitraum Mai bis August insgesamt 48,7 Millionen Nächte in heimischen Beherbergungsbetrieben verbracht, so die Zahlen der Statistik Austria. Das entspricht immerhin einem Plus von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Tourismusvertreter klopften sich auf die Schulter und freuten sich über "neue Rekorde", was Nächtigungszahlen und Ankünfte betrifft.

Egon Smeral sieht überhaupt keinen Grund zum Jubeln: "Die Nächtigungszahlen und Gästeankünfte haben überhaupt keine wirtschaftliche Bedeutung", sagt er. "Was zählt, ist was in der Kassa ist." Und da schaut es oft eher mau aus.